في يوم الإذاعة: سميرة عبد العزيز تحدثنا عن التمثيل الإذاعي

الثالث عشر من فبراير/ شباط، هو اليوم الذي أقرته منظمة اليونسكو يوماً عالمياً للإذاعة ليصادف ذكرى إنشاء إذاعة الأمم المتحدة في عام 1946.

بهذه المناسبة وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، رسالة قائلا إن الإذاعة مصدر للابتكار حيث كانت لها الريادة في إنتاج برامج التفاعل مع الجماهير". ودعا إلى الاعتراف بالدور الذي تؤديه في تعزيز التنوع والمساعدة في بناء عالم أكثر سلماً وشمولاً للجميع.

ومن أبرز أدوات الإذاعة التي لا زالت تقدم المعلومة والإلهام وتعكس التنوع، هي المسلسلات الإذاعية.

لذلك قررنا أن نتعرف أكثر على شكل المسلسلات الإذاعية في الماضي، من خلال الممثلة المصرية سميرة عبد العزيز ، التي بدأت العمل في الراديو منذ نحو 40 عاماً، تحدثت عن تجربتها إلى آلاء نبيل وبدأت بسرد ما تتذكره عن أول مسلسل إذاعي قدمته.