ما سبب إلغاء قطر فعالية لفرقة "مشروع ليلى" اللبنانية؟

جامعة نورث ويسترن بقطر تلغي محاضرة لفرقة "مشروع ليلى" اللبنانية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.