"بلا قيود" مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني

قال الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية تقوم بشكل تدريجي بتصفية اتفاقياتها مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني.

وأوضح المالكي أن السلطة الفلسطينية توقفت في السابق عن التنسيق الأمني مع إسرائيل عندما وضعت السلطات الإسرائيلية البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى مما دفع إسرائيل إلى التراجع عنها.

وأضاف المالكي أنهم يهددون وينتظرون الوقت المناسب لما يقومون به.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي