تعليقات أذاها حقيقي حتى في العالم الافتراضي

يوم آمن للإنترنت ... الحادي عشر من فِبراير/شباط .. مناسبة سنوية تحتفي بها شبكة أوروبية تضم عدداً من ما يعرف بمراكز للإنترنت الأكثر أماناً. وبهذه المناسبة نشر مركز الإنترنت الآمن في بريطانيا نتائج مسح كشفت أن أكثر من نصف الأطفال والمراهقين قد تساورهم مشاعرُ القلق والحيرة إذا انقطع الاتصال بينهم وبين حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وخلصت الدراسة إلى أن الشباب يرون الإنترنت جزءا أساسيا من هوياتهم ولكن هذا لا ينفي أن الإنترنت أيضا قد يشكل مصدر خطر. على سبيل المثال طرحت منصة التدوين الاجتماعي تمبلر Tumbler مبادرة تساعد المستخدمين علي مكافحة التنمر الإلكتروني والتصدي لنشر المعلومات الخاطئة.

.. روشان الشرملسي تحدثت الى بعض من تعرضوا لهذا النوع من التنمر وأعدت هذا التقرير.