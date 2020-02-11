"دنيانا": حيوانٌ أليف في استديو "دنيانا"

لا يختلف إثنان على أنّ للحيوانات الأليفة وقعا إيجابيا كبيرا على حياتنا. وجود هذه الحيوانات من كلاب وقطط وسلاحف وعصافير وغيرها أصبحت حاجة أساسية وضرورة في حياة الكثيرين. فإلى جانب روح المرح التي تطفيها هذه الكائنات في منازلنا، تلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغوطات النفسية التي تفرضها علينا الحياة. وأصبحت هذه الحيوانات بمثابة فرد من أفراد العائلة. نحزن إذا أصابها مكروه، ونكتئب إذا فقدناها.

في المقابل، هناك من يعترض على اقتناء الحيوانات الأليفة بشكل عام لأنها ليست من أولويات الحياة. وهناك من يتجرأ على إلحاق الأذية بها.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن أهمية وجود هذه الحيوانات في حياتنا والأثر الإيجابي الذي تتركه على صحتنا النفسية. إضافة إلى العلاقة القوية التي تنشأ بين الإنسان وحيوانه الأليف. لماذا نحب ونتعلق بحيواناتنا الأليفة كثيرا؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع تجاربٌ وحكايات شخصية لمشاركات اقتنين ويقتنين الحيوانات الأليفة على أنواعها. شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر، ميرا صيداوي مخرجة وممثلة من فلسطين، نعمة العلواني كاتبة ومدونة من سوريا، ولمى مطر أكاديمية وعضو في جمعية Animals Lebanon. بالإضافة إلى ضيف مميز، حكايته حزينة ولكن فيها الكثير من الأمل.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.