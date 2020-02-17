هل يفيد الحنين إلى الماضي أم يضر؟

الحنين للماضي شعور يعول عليه صناع الأفلام لكسب أرباحهم فمثلاً فيلمSonic The Hedgehog "سونيك القنفذ" الجديد الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر ترتبط شخصيته الرئيسية بالقنفذ الأزرق سونيك التي ترتبط في أذهان الكثيرين بلعبة فيديو

مشهورة في تسعينيات القرن الماضي، وربما لكونه شخصية مألوفة للكثيرين تشجع الكثيرون لمشاهدة الفيلم.

الحنين للماضي أو "النوستالجيا" قد يجلب السعادة مع الذكريات الجميلة ولكن تأثيره قد يكون سلبياً على الذين لديهم تجارب سيئة في الماضي. بسنت أكرم تجولت في عالم "النوستالجيا" وأعدت هذا التقرير.