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اضطراب ما بعد الصدمة: كيف نعالجه؟

  • 24 فبراير/ شباط 2020

خلص باحثون من جامعة كاليفورنيا إلى أن الأطفال الذين يتلقون العلاج النفسي بعد فترة وجيزة من حدوث كارثة شهدوها أكثر قدرة على التعامل مع فترة المراهقة بمشاكل عقلية أقل من أقرانهم الذين لم يخضعوا للعلاج.

هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لأنها تتبعت الناجين من الكوارث الطبيعية والذين أصيبوا اضطراب ما بعد الصدمة المعروف اختصاراً باسم PTSD بالإنكليزية. وقد أُجريت الدراسة على عدد من الناجين من زلزال ضرب أرمينيا عام 1988 وراح ضحيته 35000 شخص معظمهم كانوا من طلاب المدارس.

القائمون على الدراسة قالوا إن نتائجها مهمة للغاية هذه الأيام نظراً لكثرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية كالبراكين وحرائق الغابات.

لنتعرف أكثر على اضطراب ما بعد الصدمة من خلال من مروا به أو يتعاملون معه في تقرير دينا موسى

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