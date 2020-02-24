اضطراب ما بعد الصدمة: كيف نعالجه؟

خلص باحثون من جامعة كاليفورنيا إلى أن الأطفال الذين يتلقون العلاج النفسي بعد فترة وجيزة من حدوث كارثة شهدوها أكثر قدرة على التعامل مع فترة المراهقة بمشاكل عقلية أقل من أقرانهم الذين لم يخضعوا للعلاج.

هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لأنها تتبعت الناجين من الكوارث الطبيعية والذين أصيبوا اضطراب ما بعد الصدمة المعروف اختصاراً باسم PTSD بالإنكليزية. وقد أُجريت الدراسة على عدد من الناجين من زلزال ضرب أرمينيا عام 1988 وراح ضحيته 35000 شخص معظمهم كانوا من طلاب المدارس.

القائمون على الدراسة قالوا إن نتائجها مهمة للغاية هذه الأيام نظراً لكثرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية كالبراكين وحرائق الغابات.

لنتعرف أكثر على اضطراب ما بعد الصدمة من خلال من مروا به أو يتعاملون معه في تقرير دينا موسى