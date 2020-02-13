الترجي يواجه الزمالك في قطر
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الترجي التونسي يواجه الزمالك في قطر

  • 13 فبراير/ شباط 2020

جدل حول كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في الدوحة

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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