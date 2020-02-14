الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقوم بطبخ الطعام قبل أن يأكله، ولهذا السبب أُطلق عليه لقب "الحيوان الطبّاخ". وفن الطبخ كان السبب بتحول حياة ضيوف بي بي سي إكسترا، ونستعرض في الحلقة على قصص نجاح في عالم "فن تحويل الطعام" أو الطبخ من الشباب في المنطقة العربية، مع الخبّاز محمود مسدي الذي فاز بمسابقة أفضل خبز "باغيت" في باريس لسنة ٢٠١٨، وأصبح خباز الرئيس الفرنسي ماكرون لمدة سنة، والشيف يوسف عقيقي، الذي يشتغل طباخا محترفا في مطعم ورد ذكره على إحدى اللوائح لأفضل 50 مطعم في العالم. كما نستضيف ريتا باريش - مؤسسة مجموعة "مطبخ غربة" من خلال اتصال فيديو من برلين.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى أمستردام وتوثق قصة بدأت في مخيم لاجئين لتتحول إلى قصة نجاح في عالم الطهي.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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