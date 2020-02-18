"دنيانا" مهن اللجوء

ليس لمأساة البحر وجه واحد ، بل عدة وجوه... تخيلي/ تخيل أنك مهندس أو طبيب أو خبير إلكترونيات او تعمل في أي اختصاص من الاختصاصات الجامعية وتجدين/تجد نفسك أمام مهن ليس لك فيها أي خبرة ، حتى عمد لاجئون إلى مهن استحدثوها كي يستطيعوا العيش... هي مهن تعرف بمهن اللجوء وهي موضوع حلقة دنيانا لهذا الأسبوع.

مشاركات "دنيانا" لهذا الأسبوع لاجئات وناشطات من العالم العربي، سيشاركن قصصهن وقصص بلدانهن.

غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، وليلى العلي مديرة مؤسسة النجدة الفلسطينية من فلسطين، سندس برهوم أخصائية اجتماعية من سوريا.

أما من لبنان ريان أحمد الفول مسؤولة المشاريع في جمعية “Lebanon Relief”.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.