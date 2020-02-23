هل تقضي الرياضة الإلكترونية على الرياضات التقليدية؟

الرياضة الالكترونية أو ما يعرف E-Sport عبارة عن بطولات تنافسية في ألعاب رقمية بين عدة فرق أو عدة لاعبين والفائز سيحصل على جائزة مالية قد تصل لملايين الدولارات.

تحول هذا النوع من الرياضة، والذي لا يستدعي مجهودا بدنيا، إلى الاحتراف وانطلاق بطولات عالمية تتمحور حول قد اللاعب على تحقيق نقاط أكثر لترسيمه لاعبا محترفا في هذا المجال. ضيوف حلقة بي بي سي إكسترا يستعرضون مهاراتهم الإلكترونية في الاستديو، ويلقون الضوء على تقنيات وأساليب هذه الرياضة المميزة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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