لقاء الإسلامي علي بلحاج بناشطي الحراك يثير الانتقادات في الجزائر

بعد انتشار فيديو لزيارة نشطاء بارزين في الحراك السلمي لبيت علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلَّة، شهدت مواقع التواصل الجزائرية جدلا بين مؤيد ومستنكر للزيارة.

وقال علي بلحاج في تصريحات لترندينغ، إنه لازال يطالب بحقوقه في التعبير عن آرائه واللقاء بكل أطياف المجتمع ممن يتضامن معه، وأنه من أجل لم الشمل دون إقصاء لأي طرف.

وانتقد عدد كبير من الجزائريين هذه الزيارة، واتهموا فيها المحامي مصطفى بوشاشي، والناشط لخضر بورقعة وهو أحد رموز الثورة الجزائرية، بأنهما خانوا الحراك السلمي، بجلوسهم إلى بلحاج، المتهم بالمسؤولية في ما وقع في العشرية السوداء خلال التسعينيات.

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