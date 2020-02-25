"دنيانا": "أنتِ طالق"

ارتفعت معدلات الطلاق في العالم العربي في الآونة الأخيرة بشكلٍ كبيرٍ وملحوظ. الأسباب كثيرة والنتيجة فسخ العقود الإجتماعية التي تربط بين المرأة والرجل. ولكن… يحق للمرأة ما لا يحق للرجل؟

يحق له مثلا أن يطلق زوجته غيابيا ودون علمها، فيرسل لها ورقة الطلاق مع ساعي بريد المحكمة الشرعية. أو بكل بساطةٍ ينظر إليها ويقول "أنتِ طالق".

أما هي، فمحرومة من هذا الحق ولهذا نجدها في أحيانٍ كثيرة تتنازل عن حقوقها مقابل الحصول على حريتها.

فقوانين الأحول الشخصية في العالم العربي تعتبر مجحفة بحق المرأة بالمجمل ناهيك عن العادات والتقاليد المجتمعية التي تقيد المرأة.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش هذا الموضوع ونسأل لماذا ارتفعت معدلات الطلاق بهذا الشكل الكبير؟ وما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع يشكاء كامل فنانة تشكيلية من مصر، يسرا محمد إعلامية من الكويت، منال خضر ناشطة ممثلة وثقافية من فلسطين وغيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني. إضافة إلى السيدة مرفت شاذلي من أسوان من مصر وحكايتها مع الطلاق.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.