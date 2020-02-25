سينما بديلة هذا الأسبوع تأتيكم من مهرجان ‘كليرمون فيران' في فرنسا، أحد أهم المهرجانات المعنية بالأفلام القصيرة في العالم.

نلتقي بعضو لجنة التحكيم المخرج اللبناني وسام شرف ونعرض فيلمه 'ذكرى لا تنسى لصديق' الذي فاز في دورة سابقة في المهرجان.

نلتقي في هذه الحلقة أيضا بالمخرج المصري مراد مصطفي الذي يتتبع أول أعماله 'حنة ورد' جلسة إعداد لعرس شعبي تتحول إلى حدث مأساوي في النهاية.

نتعرف أيضا على 'ليلة عربية' فيلم التخرج للّبناني بيير مزنّر وهو عن لقاء متخيل بين بريطاني وعراقي.

رضا الماوي التقى أيضا بالمخرجة ماري لو فلوك التي يروي فيلمها 'سأكون بين اللوز' قصة زوجين سوريين يستعدان للطلاق بعد حصولهما على حق اللجوء في فرنسا. بطل الفيلم جلال الطويل روى تجربته الشخصية في التمثيل في الغرب وتحدث عن الآفاق المحتملة أمام الفنانين السوريين الذين غادروا بلدهم بسبب الحرب.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

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