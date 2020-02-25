حياة مبهجة رغم التقدم في العمر
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حياة مبهجة رغم التقدم في العمر

  • 25 فبراير/ شباط 2020

مؤخراً تم العثور على زوجين أمريكيين في العقد الثامن من العمر على قيد الحياة بعد أن كانا تائهين في غابات كاليفورنيا لمدة أسبوع كامل. رغم تقدمهما في العمر ولكن كل من إيان إيروين وكارول كيبارسكي كانا من عشاق التنزه سيراً على الأقدام لكن عندما قررا التنزه يوم عيد الحب لمراقبة غروب الشمس ضلا طريقهما بسبب هبوط الظلام بشكل سريع

كارول وإيان مثال على بعض كبار السن الذين قرروا ألا يقف العمر عائقاً أمام ممارسة هواياتهم أو نشاطاتهم المفضلة. ولكن هل كل كبار السن يستمتعون بحياتهم؟ أم أن التقدم بالعمر يؤثر على استمتاع البعض بمباهج الحياة. المزيد في تقرير مها الريس

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