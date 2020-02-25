حياة مبهجة رغم التقدم في العمر

مؤخراً تم العثور على زوجين أمريكيين في العقد الثامن من العمر على قيد الحياة بعد أن كانا تائهين في غابات كاليفورنيا لمدة أسبوع كامل. رغم تقدمهما في العمر ولكن كل من إيان إيروين وكارول كيبارسكي كانا من عشاق التنزه سيراً على الأقدام لكن عندما قررا التنزه يوم عيد الحب لمراقبة غروب الشمس ضلا طريقهما بسبب هبوط الظلام بشكل سريع

كارول وإيان مثال على بعض كبار السن الذين قرروا ألا يقف العمر عائقاً أمام ممارسة هواياتهم أو نشاطاتهم المفضلة. ولكن هل كل كبار السن يستمتعون بحياتهم؟ أم أن التقدم بالعمر يؤثر على استمتاع البعض بمباهج الحياة. المزيد في تقرير مها الريس