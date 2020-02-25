المعمار التقليدي الذي لا يزال قائما في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كيف ينتشر عالميا؟ كيف يمكن للتصاميم المعمارية القديمة أن تصمد أمام الرغبة في التحديث؟

في حلقة بي بي سي إكسترا نتناول تجارب وخبرات مميزة في الحفاظ على الطابع المعماري للعمران في المنطقة وأساليب مبتكرة في التعريف بهذه العمارة مع ضيوف البرنامج الخبير المعماري هشام لحلو، ومن لبنان المهندسة المعمارية جيهان شهيب.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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