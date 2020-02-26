إكسترا التلفزيوني: الحجاب بين الالتزام والحرية الفردية

كثير عن الجدل حول ارتداء الحجاب، هل هو فرض أم اختيار؟ هل هو حرية دينية أم فردية هل هو مرتبط بالدين أم بالثقافة والتقاليد الاجتماعية؟ في حلقة بي بي سي إكسترا، نلقي الضوء على جانب آخر من مسألة الحجاب من خلال نساء محجبات تجاوزن هذا الجدل واستطعن تحقيق ذاتهن.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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