فتيات تونسيات يتبرعن بضفائر شعرهن لهدف إنساني
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فتيات تونسيات يتبرعن بضفائر شعرهن لهدف إنساني

  • 26 فبراير/ شباط 2020

حملة في تونس لحث الفتيات على التبرع بشعرهن لمريضات السرطان من الأطفال

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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