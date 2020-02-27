فيروس كورونا: ما أبرز المعلومات المغلوطة؟

حث وزير الصحة في بريطانيا مات هانكوك Matt Hancock المدارس على عدم إغلاق أبوابها بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وذلك بعد أن أصيب عدد من الأهالي بالهلع والارتباك بعد عودة أطفالهم من رحلات تزلج في إيطاليا.

ويقول هانكوك إن الهدف هو التقليل من حالة الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، فيما أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي Chris Whitty أنه قد يتم اللجوء للإغلاق مستقبلاً إذا ما تفشى كورونا في المملكة المتحدة.

تفشي هذا الفيروس المستجد سبب حالة عالمية من الارتباك والتأهب، ليس على مستوى الحكومات فحسب، بل حتى بين الأفراد الذين تتراوح ردود الفعل عندهم بين اللامبالاة والهلع الشديد. وقد يكون مصدر القلق، أو الهلع أحياناً، هو التهويل أو غياب البيانات الدقيقة. فما هي أبرز المعلومات المغلوطة التي ترافقت مع انتشار الهلع بخصوص فيروس كورونا؟ روشان الشرملسي سألت استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي.