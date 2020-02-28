بلا قيود " مع نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني السابق

قال نهاد المشنوق عضو مجلس النواب اللبناني ووزير الداخلية السابق، إن الشعب اللبناني اتاح فرصة للحكومة اللبنانية الجديدة بحكم واقع الحال مشيراً الى أن الفرصة الممنوحة للحكومة الجديدة تمثل محاولة لتنظيم الخراب الذي يعشه لبنان على حد وصفه. واعرب نهاد المشنوق في الوقت نفسه عن رفضه للطريقة التي تمت بها تسمية رئيس الحكومة وكذلك طريقة تشكيلها مؤكدا أن موقفه من هذا مسألة مبدئية بالنسبة له. وأضاف نهاد المشنوق أن لبنان في حاجة الى قانون انتخابي جديد ولكنه أوضح أن ذلك قد يحتاج الى عام من النقاش للوصول الى نتيجة في ظل الصراع الطائفي وصراع القوى السياسية الذي يشهده لبنان، مشيراً الى أن الوضع الراهن لا يسمح بالانتظار لصدوره.

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