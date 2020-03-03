إكسترا التلفزيوني: السينما في العالم العربي

ما هو واقع أفلام السينما الروائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وكيف تأثير حضورها في المهرجانات المحلية والدولية؟

في حلقة بي بي سي إكسترا نلقي الضوء على دور هذه المهرجانات؟ وهل تساهم في ارتقاء مستوى السينما في المنطقة أم أنها فقط فعاليات ترويجية وسياحية؟ ضيوف الحلقة الناقد السينمائي والصحافي محمد علّال من الجزائر، وهانيا مروة، مؤسسة ومديرة متروبوليس للفن السينمائي، أول مركز فني سينمائي في لبنان والتي تستعرض خططها لمواجهة إغلاق صالة السينما الوحيدة التي تعرض أفلام مستقلة في بيروت.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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