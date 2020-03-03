"دنيانا": عندما تُضرِب النساء

هل تؤيدون أن تكون رئيسة بلادكم امرأة؟

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة طرحن موضوع مشاركة النساء في الحياة السياسية ومنهن النساء ذوي الإعاقة اللواتي لم يغبن عنا في هذه الحلقة ورفعن الصوت عاليا داخل الاستديو.

أثبتت المرأة العربية قدرتها على النجاح في الحياة العامة والدبلوماسية والقضائية والاقتصادية والمجتمعية ولكن لا تزال مشاركتها في الحياة السياسية ضعيفة جدا، وخصوصا في بعض البلدان التي ترفض إقرار كوتا نسائية تسمح بمشاركة وازنة لها في البرلمان.

يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام ايضا في ظل قوانين لا تزال مجحفة بحقهن قوانين لا تزال تسمح بزواج القاصرات وتحرمهن من الحق بالميراث، وتقتلهن باسم "الشرف"، هذا عدا عن حرمانهن من الحضانة.

مشاركات "دنيانا" لهذا الأسبوع ناشطات من العالم العربي، سيشاركن قصصهن وتجارب بلدانهن.

أبرز المشاركات شمائل فيصل من السودان وهي من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والتي طالبت بحق امثالها بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وهي منسقة البرامج في المعهد الثقافي البريطاني في الخرطوم ، وفي هذه الحلقة أيضا الكاتبة العامة للجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي من تونس، والباحثة والناشطة في المجتمع المدني وغيداء الرشيدي من اليمن ومنال خضر ممثلة وناشطة ثقافية من فلسطين

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.