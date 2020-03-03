هل الشهادة الجامعية تكفي للحصول على وظيفة؟

تنوي الحكومة البريطانية تقييم الجامعات من حيث نسبة الخريجين الذين يحصلون على وظائف بمرتبات عالية.. والجامعات التي لا يحصل خريجوها على وظائف جيدة تصنف كمؤسسات فاشلة. وذلك في محاولة منها لإيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات الذين يشتكون من عدم قدرتهم على الحصول على فرص عمل جيدة.

ولكن رغم هذه المحاولات لدعم الخريجين في بريطانيا كشف استبيان لمعهد أصحاب العمل الطلابي في بريطانيا أن أرباب العمل يخططون لتوظيف الخريجين الجدد بنسبة تقل عن 3% هذا العام.

و العالم العربي يواجه مشكلة مماثلة حيث أن معظم الوظائف المتاحة لحديثي التخرج تتطلب عدد سنين خبرة غير متوفرة لديهم.. من ضمن هؤلاء أحمد سليمان صالح وهو خريج جامعة بني سويف في مصر.. سألته كنزي محمود عن مجال دراسته الجامعية وعن الصعوبات التي واجهته في الحصول على وظيفة؟