لماذا اختطفت الناشطة العراقية رنا صميدع وماذا قالت عن المختطفين؟

قالت الناشطة رنا عبد الحليم صميدع الزيادي إنه أطلق سراحها، بعد اختطافها في مدينة النجف، متهمة حماية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتدبيرالعملية.

وقالت الزيادي في تسجيل صوتي لها، إنه تم اختطافها من قبل حماية مكتب الصدر، في منطقة الحنانة في النجف

وأشارت إلى أن المختطفين صادروا هواتفها النقالة، وقاموا بتغيير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف البيانات وإضافة بيانات أخرى.

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