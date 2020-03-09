اتهم قدماء الفلاسفة بالتقليل من شأن المرأة وتبرير هيمنة الرجل في مجالات الحياة، وحدد بعضهم أدواراً اجتماعية افترضوها للمرأة واعتبروا وجودها أقل دونية من نظيرها الرجل. فهل تغيرت هذه النظرة مع الفلاسفة اللاحقين؟ الباحث في الفلسفة القديمة الوليد عادل السقاف يجيب على أسئلة بسمة كراشة.
هل قلل الفلاسفة من شأن المرأة؟
- 9 مارس/ آذار 2020
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