هل قلل الفلاسفة من شأن المرأة؟
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هل قلل الفلاسفة من شأن المرأة؟

  • 9 مارس/ آذار 2020

اتهم قدماء الفلاسفة بالتقليل من شأن المرأة وتبرير هيمنة الرجل في مجالات الحياة، وحدد بعضهم أدواراً اجتماعية افترضوها للمرأة واعتبروا وجودها أقل دونية من نظيرها الرجل. فهل تغيرت هذه النظرة مع الفلاسفة اللاحقين؟ الباحث في الفلسفة القديمة الوليد عادل السقاف يجيب على أسئلة بسمة كراشة.

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