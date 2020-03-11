"لا أفرق بين الجنسين حين أرسم وأكتب للأطفال "

نادين كعدان، كاتبة ورسامة قصص أطفال سورية في حوزتها عدة كتب، رسمت بعضها وكتبت قصص بعضها، تحضر لإصدار كتاب مصور عن قصة حقيقية لباسل، الشاب السوري الصغير الذي فرقت الحرب بينه وبين كلبته ستيلا والمغامرة التي خاضها كي يستعيدها. تحدثت نادين في لقائها مع بسمة كراشة في بي بي سي اكسترا عن سبب اهتمامها بالكتابة والتصوير للأطفال، والمواضيع التي تطرقها في كتبها والسبب وراء استمرارها في الكتابة عن الأطفال السوريين حصرا.