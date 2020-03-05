أول حالات وفاة بفيروس كورونا في العالم العربي

العراق يسجل أول حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم العربي

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.