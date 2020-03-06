"بلا قيود" مع أحمد الحريري أمين عام تيار المستقبل في لبنان

قال أحمد الحريري أمين عام تيار المستقبل في لبنان إن فريقاً واحداً هو فريق 8 آذار هو الذي أتى بحكومة حسان دياب الحالية، وهو عليه الان مسؤولية إيجاد حل للازمة الاقتصادية والمالية الحالية في لبنان، مضيفاً أن هذا الفريق يحاول الان التنصل من مسؤولياته على حد تعبيره. وأوضح أمين عام تيار المستقبل أن هناك مقاطعة عربية وتردد دولي ازاء التعامل مع حكومة حسان دياب مشيراً الى انه لا يمكن للبنان إيجاد حل لمشكلاته الاقتصادية دون التصالح مع الدول العربية والخليجية خاصة التي عوّل عليها لبنان في السابق ويعوّل عليها في المستقبل لمساعدته في حل مشكلاته.

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