ألقى فايروس كورونا بظلاله على حياة الشباب العرب في الصين واضطروا لمغادرة البلاد وترك دراستهم وأشغالهم حفاظا على حياتهم، فكيف كانت تجاربهم في طريق المغادرة؟

حلقة بي بي سي إكسترا تلقي الضوء على تجارب هؤلاء الشباب في الحجر الصحفي وطريقة تعامل الجهات الصحية لبلدانهم في تقديم المساعدة اللازمة ومدى فعاليتها لمواجهة انتشار الفايروس.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

لمشاهدة حلقات بي بي سي إكسترا السابقة، الرجاء زيارة هذا الرابط