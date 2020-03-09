حلقة هذا الأسبوع تستعرض أعمالاً عربية أو تتناول الحياة في المنطقة - شاركت في الدورة رقم 70 لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

رضا الماوي حاور المخرجة المغربية حليمة الورديري التي فاز فيلمها 'كلِب' بجائزة دب الكريستال لأفضل فيلم قصير في لجنة التحكيم الدولية لجيل ما فوق سن 14 عاماً.

سينما بديلة التقت أيضا بالمخرج البرازيلي الجزائري كريم عينوز مخرج فيلم 'نرجس ع. يوم في حياة متظاهرة جزائرية' عن حراك الشباب الحزائري في مطلع عام 2019.

كما التقينا بالمخرجة الفلسطينية نجوى النجار التي حدثتنا عن فيلمها الأخير 'بين الجنة والأرض' الذي يتتبع وقائع انفصال في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

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