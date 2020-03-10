هل العروض الحية مفيدة للصحة؟

إذا كنتم ممن يفضلون حضور العروض الحية عوضاً عن مشاهدتها على الشاشات فربما تحتاجون إلى مراجعة هذا القرار بناء على حالتكم الصحية.

الأمر لا علاقة له بفيروس الكورونا ولكن بتأثير مشاهدة العروض الحية على ضربات القلب وغدد التعرق حسب دراسة أصدرتها جامعة UCL البريطانية.

وجد الباحثون أن سرعة ضربات القلب ترتفع وتنخفض إلى حدها الأقصى مقارنة مع مشاهدة ذات العروض على الشاشة.

على سبيل المثال كشفت دراسة أجريت عام 2017 أن مشاهدة عرض مسرحي غنائي مثل فتيات الحلم Dream Girls على المسرح، تحفز نظام القلب والأوعية الدموية تماماً كما تفعل 28 دقيقة من التمارين الرياضية الصحية.

فإلى أي درجة يؤثر حضور العروض الحية على صحة القلب حقاً؟ روشان الشرملسي سألت الدكتور عبد الله سمان أخصائي الأمراض القلبية من سوريا .