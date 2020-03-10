"دنيانا" أنتِ حبيسة ملابسك

أينما كنتم في العالم، هل أنتم مع "قرار حظر النقاب " في بلدانكم أم لا؟

سؤال طرحناه على مشاركات #دنيانا من بلدان عربية مختلفة، وكان النقاش منوعا كتنوع الآراء حول هذه القضية .

التجربة الأبرز في الحلقة كانت من اليمن حيث شاركتنا غيداء الرشيدي بتجربتها عندما كانت منقبة في مرحلة من حياتها وكيف أن النقاب في بلدها ينبع من الأعراف والتقاليد وهو ما يستمر حتى يومنا هذا، أما مصر فكانت حاضرة خصوصا بعد حظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة والذي أثار جدلا كبيرا في البلاد، بالإضافة الى تونس وفلسطين والكويت.

لا بد من التذكير أنه و في السنوات العشر الأخيرة اتخذت الكثير من الدول العربية والأوروبية قرارا بحظر النقاب في بلدانها، وانقسم العالم ين مؤيد ومعارض. وقد حاولنا في دنيانا طرح العديد من الأسئلة المتداولة، هل حظر النقاب هو قمع للحريات الشخصية؟ هل فرض النقاب أو حظره هو قرار سياسي أم أمني؟ هل ا لنقاب هو تقليد اجتماعي أم التزام ديني؟

مشاركات "دنيانا" لهذا الأسبوع هن

حنان زبيس صحافية من تونس الباحثة والناشطة في المجتمع المدني وغيداء الرشيدي من اليمن وشيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر ومنال خضر ممثلة وناشطة ثقافية من فلسطين، ويسرا محمد إعلامية من الكويت.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.