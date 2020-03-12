دول عربية: بين إيقاف الدراسة والتعليم عن بعد لمواجهة "كورونا"

عطًل تفشي فيروس كورونا الدراسة في العديد من دول العالم من بينها بعض الدول العربية التي اتخذت قرارات بغلق المدارس فيها مثل الإمارات والكويت وقطر والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية. فيما أعلنت دول مثل الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية أن لديها خططا بديلة تتمثل في التعليم عن بعد.

للتعرف على آليات التعليم عن بعد تحدثت روشان الشورملسي مع ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام في المملكة العربية السعودية. ثم حاولت أن تطلع على الإجراءات المتبعة في المدارس الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا في المدارس المصرية؟