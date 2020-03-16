أيهما أفضل: الدجاج المصنّع أم المربى منزلياً؟
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أيهما أفضل: الدجاج المصنّع أم المربى منزلياً؟

  • 16 مارس/ آذار 2020

بحسب المؤسسة الملكية البريطانية لمكافحة الإساءة للحيوانات تعيش أعداد كبيرة من الدواجن في بريطانيا في ظروف قاسية بسبب النمو السريع الناتج عن قيام المزارعين بتعديلها جينياً لتنمو بمعدل أسرع من معدل نموها العادي، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة بالقلب والرئتين.

للتعرف على أضرار التعديل الجيني تحدثت سوسن صبوح إلى الطبيب البيطري ماجد طعيمة..

أما دينا موسى فقد تحدثت إلى منى صادق وهي سيدة مصرية في الخمسينيات من عمرها تعيش في إحدى قرى محافظة بني سويف، تربي الدواجن في حديقة منزلها منذ سنوات بمعدل يتراوح بين ثلاثين الى أربعين دجاجة في المرة الواحدة. لتعرف منها الفرق بين مذاق الدجاج المربى في المنزل وبين الدجاج المربى في المزارع.

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