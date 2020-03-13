إكسترا التلفزيوني: التخطيط المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كيف يمكنك تخطيط مدينة ترغل في العيش فيها؟ حياة المدن في القرن الواحد والعشرين لها متطلبات معيشية تختلف عن المدن التقليدية، فما هي مواصفات مدن المستقبل؟

في حلقة بي بي سي إكسترا نستعرض للخطط المستقبلية لبناء المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بنية تحتية وخدمات تكنولوجية تسهم في حياة ورفاهية الإنسان بالدرجة الأولى. وفي ظل التحديات البيئية ونقص الموارد أصبح التخطيط المستدام للمدن أولوية عالمياً ووضعته الأمم المتحدة كأحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

تستضيف الحلقة مخطط المدن والمصمم العمراني خالد عبد اللطيف، الذي يلقي الضوء على واقع ومستقبل التخطيط المدني في دول الخليج العربي. أما المهندس حنا سلامة فيشرح مشروعه المستقبلي لتحويل خط سكة حديد الحجاز إلى أكبر حديقة عامة في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى ذلك، يستعرض المهندس والمصمم إدوار حنا أهمية السياسات العادلة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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