فيروس كورونا: هل هو هجوم بيولوجي أمريكي ضد الصين؟
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فيروس كورونا: هل هو هجوم بيولوجي أمريكي ضد الصين؟

  • 13 مارس/ آذار 2020

اتهم مسؤول صيني الجيش الأمريكي بأنه قد يكون وراء انتشار فيروس كورونا في الصين، بينما ترى الولايات المتحدة بأن بكين تتعمد الدعاية لنظرية المؤامرة ضدها واستهدافها.

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