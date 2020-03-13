فيروس كورونا: هل هو هجوم بيولوجي أمريكي ضد الصين؟

اتهم مسؤول صيني الجيش الأمريكي بأنه قد يكون وراء انتشار فيروس كورونا في الصين، بينما ترى الولايات المتحدة بأن بكين تتعمد الدعاية لنظرية المؤامرة ضدها واستهدافها.