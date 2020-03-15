"بلا قيود" مع داليا سمهوري من المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية

قالت الدكتورة داليا سمهوري مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الاقليمي الدولي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، إن المنظمة بالتعاون مع شبكة من الخبراء عالميين في مجال الصحة يتوقعون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا، ولكنها أنها لم مدى زمنيا محدداً. وأوضحت داليا أنّ اللقاح في حال التوصل اليه لن يتم استخدامه بشكل سريع حتى يتم التأكد من سلامته والفئات العمرية والأشخاص الذين سيتم استخدام اللقاح عليهم. واضافت داليا ايضا أن العديد من الأدوية تخضع للاختبارات السريرية ويتوقع تحديد مضادات للفيروسات يمكن استخدامها قريبا.

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