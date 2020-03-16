أول لقاح ضد فيروس كورونا: سباق أمريكي فرنسي ألماني للإعلان عنه

تزداد المنافسة بين مخابر علم الفيروسات وصناعة الأدوية، في مختلف العواصم عبر العالم، للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، وخاصة بين فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ في تجريب جرعة من هذا اللقاح ابنتداء من اليوم، بينما قالت فرنسا إن التوصل إلى لقاح نهائي بعد تجريبه، قد يتطلب نحو ستة أشهر على الأقل.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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