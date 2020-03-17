مبادرات لدعم كبار السن في وجه "كورونا"؟

تخصيص ساعة تسوق لكبار السن، قرار اتخذته بعض المتاجر في أستراليا وفي شمال أيرلندة في ظل تدافع الجمهور على السلع الغذائية، والهدف هو حمايتهم من التقاط عدوى فيروس كوفيد 19 وكذلك ضمان حصولهم على بعض السلع الأساسية في ظل نفاد الكثير منها من السوق.

محاولة مساعدة كبار السن لم تقتصر على بعض المتاجر بل امتدت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أُطلقت الكثير من المبادرات التي تعرض المساعدة على كبار السن لشراء مستلزماتهم كي لا يضطروا إلى التسوق.

من بين هؤلاء محمد رفعت الذي يقطن في مدينة ويست بورو بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الذي تحدثت معه مراسلة بي بي سي إكسترا فرح لتعرف كيف خطرت على باله هذه الفكرة؟

أما في لبنان فهناك مبادرة "أنا حد بلدي" التي تؤمن توصيل الطلبات إلى المنازل بالمجان من أجل تشجيع الناس على البقاء في منازلهم، ولمعرفة المزيد عنها تحدثت مها الريس إلى المؤسس قاسم شاهين..