"دنيانا في زمن الكورونا"

وباء كورونا العالمي هو حديث الناس في كل مكان، في العالمين الواقعي والافتراضي، في المنازل وعلى شاشات التلفزة، حديث بات يرافقهم لحظة بلحظة، إلى حد أنه يقلق نومهم.

في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع حديثنا هو حديث الناس، يحكي خوفهم وقلقهم من هذا الوباء العالمي بطريقة عفوية، من واقع حياة المشاركات في البرنامج اللواتي يأتين من بلدان عربية مختلفة #مصر #اليمن #فلسطين و #لبنان.

وباء كورونا العالمي دخل إلى بيوت ملايين العائلات حول العالم، رعب البشرية وغيّر عادات الناس والحكومات في غضون أيام.

وباء عالمي لم يفرق بين قارة وأخرى، بين لون أو عرق أو طائفة، وباء لم يستثني أحد، لم يطرق الباب ودخل من دون استئذان حتى من دون جواز سفر. عطّل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عطّل المدارس والجامعات، وكذلك المطارات وفرض جفاء بين الناس والأهل والأقارب.

زار أكثر من 156 بلد، ولم يكن مرحب به، الجميع حاول محاربته ولكنهم لم ينجحوا لا بالعلم ولا بالصلاة ولا بالأدوية، وحده الحجر الصحي كان العلاج.

الوباء العالمي هذا ضيف ثقيل علينا جميعا، سبب حتى الساعة بوفاة حوالي 6 آلاف شخص حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية، والأرقام تشير أن هذا العدد سيزداد في الأيام أو الأسابيع أو ربما الأشهر المقبلة بشكل مخيف.

مشاركات "دنيانا" لهذا الأسبوع هنّ الباحثة والناشطة في المجتمع المدني غيداء الرشيدي من اليمن، شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر، منال خضر ممثلة وناشطة ثقافية من فلسطين، وصبحية نجار صحافية من لبنان.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.