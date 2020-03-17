إكسترا التلفزيوني: مخاطر السمنة وفرط الوزن

ما هو واقع السمنة وفرط الوزن بالعالم العربي؟ وما العوامل الشخصية والمجتمعية التي تؤدي لتفاقم هذه المشكلة الصحية؟ حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة عن هذه المخاطر.

تناقش الحلقة الاستراتيجيات والخطط المعتمدة لوقف ارتفاع زيادة نسبة السمنة، مع منسقة البرامج الصحية في منظمة الصحة العالمية، مكتب، بيروت، إدوينا الزغبي.

كما تستضيف الحلقة فريق كرة قدم قام بمبادرة من خلال شبان مصريين من أصحاب الوزن الزائد وتوسعت المبادرة من خلال القيام بأعمال خيرية.

أما أماني أسيبي، وهي شابة تونسية استطاعت بدورها أن تتجاوز مشكل وزنها الزائد، بطريقتها الخاصة وتكون أول عارضة أزياء عربية ممتلئة بالعالم العربي، ووصلت الى العالميّة من خلال غلاف مجلّة vogue.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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