"فيروس كورونا يبقى فعالا في الهواء لساعات" دراسة أمريكية تثير المخاوف

قالت دراسة أمريكية جديدة إن فيروس كورونا المنتشر حاليا، يمكنه أن يبقى فعالا في الهواء لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ويعلق على الأسطح البلاستيكية والمعدنية التي لا تصدأ، لثلاثة أيام.

وفي هذا التوقيت، قالت شركة فرنسية إنها تعتزم انتاج مليون جرعة من دواء "بلاكنيل" الذي يستخدم منذ نحو عشر سنوات لمقاومة عدوى الملاريا، وهذا بعد أن تم اختباره على عينة من حاملي فيروس كورونا، وبعد ستة أيام تعافى ثلاثة أرباع الذين خضعوا لتلك الاختبارات.

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