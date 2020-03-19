لماذا يصر ترامب على وصف كورونا "بالفيروس الصيني"؟
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لماذا يصر ترامب على وصف كورونا "بالفيروس الصيني"؟

  • 19 مارس/ آذار 2020

احتجاج صيني على وصف ترامب لفيروس كورونا بأنه "الفيروس الصيني"

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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