لماذا يصر ترامب على وصف كورونا "بالفيروس الصيني"؟

احتجاج صيني على وصف ترامب لفيروس كورونا بأنه "الفيروس الصيني"

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.