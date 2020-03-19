الترفيه في زمن "كورونا"

الحاجة أم الاختراع، مقولة رددناها كثيراً لكن في الأيام الماضية ومع المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، يبدو أننا بحاجة لتطبيقها أكثر من أي وقت مضى.

ففي الوقت الذي طبّقت دول عديدة اجراءات لإلزام السكان على البقاء في بيوتهم خوفاً من تفشي الفيروس، توصّل البعض إلى طرق للترفيه عن أنفسهم وجيرانهم وحتى الغرباء مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

المشاهير كان لهم نصيب في هذا النشاط، فالممثل البريطاني بريت غولدستين قام بإنشاء نادي "أفلام العزل" على موقع تويتر حيث يختار مع متابعيه فيلماً للنقاش حوله، أما الممثلة ريتا ويلسون التي شُخصّت مع زوجها توم هانكس بالفيروس فقد قامت بإنشاء قائمة موسيقية تتضمن سبعاً وأربعين أغنية لسماعها أثناء فترة العزل الصحي.

القائمة الموسيقية فكرة طورتها أيضاً فرقة "مسار إجباري" المصرية ... التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إقامة حفل غنائي يُبث على الانترنت، وذلك بعد إلغاء جميع حفلاتها حتى أجل غير مسمى بسبب انتشار الفيروس. تفاصيل هذه الحفلة يخبرنا عنها هاني الدقاق المغني الرئيسي للفرقة في حديثه إلى روشان الشورمولّسي.

بعض الأفراد قاموا أيضاً بإنتاج محتوى لترفيه الجمهور وتوعيته عبر الانترنت. مثل نور وليد المختصة في تربية الأطفال، والتي تنشر فيديوهات على حسابها على إنستغرام لتوعية الآباء بأساليب تربية الأطفال وخصوصاً في فترة تفشي الفيروس. وقد أخبرت مها الريس عن شكل المحتوى الذي تقدمه.