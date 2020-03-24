شريك الحياة يصبح شريكا في الثروات

في البرتغال وخلافا للدول العربية يحتفل الناس بعيد الأب في شهر مارس آذار , واحد من الآباء البرتغاليين الذين تلقوا التهنئة هو كريستيانو رونالدو لاعب

نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي , صديقة رونالدو وأم أطفاله جورجينا رودريجيز وصفته في منشور على انستجرام ب " الملاك الحارس "

هذا الملاك الحارس بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية يخصص مصروفا شهريا لجورجينا يصل الى مائة ألف دولار , رغم أنها تحقق

مكاسب مالية من خلال إنستجرام فعلى كل صورة تحصل على ثمانية آلاف وخمسمائة دولار

كيف يدير المرتبطون عاطفيا حياتهم المالية قبل الزواج ؟ ولماذا يشعر الرجال بأنهم مسؤولون ماديا عن شريكة حياتهم , دعونا نستمع لتقرير مها الريس؟