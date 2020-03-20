"بلا قيود" مع سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية

طالب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حكومة بلاده بحماية اللبنانيين من فيروس كورونا واتخاذ قرار يطالبهم بالبقاء في بيوتهم "وهو التدبير المتخذ في كل الدول" حسب تعبيره. وأضاف الجميل أن الدولة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللبنانيين من تبعات أزمة كورونا بسبب الانهيار الاقتصادي والعزل الدولي لها. ودعا الجميل الدولة اللبنانية إلى أن تأخذ في الاعتبار أن لا قدرة لها لمساعدة اللبنانيين في الظرف الحالي دون مساعدات دولية يمكن أن تقدمها مؤسسة دولية كالصندوق الدولي أو دول لديها قدرة اقتصادية لمساعدة لبنان.

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