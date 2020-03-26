كيف تأثر عملك بسبب انتشار فيروس كورونا؟

مدن خالية من الحركة، وحظر للتجوال، وأعمال متوقفة إلى أجل غير مسمى. آثار عدة من ضمن تداعيات انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم. الجانب الاقتصادي واحد من أكثر الجوانب تضررا بالنسبة للأفراد والدول.

في الولايات المتحدة، أقر البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الامريكي اتفاقا بشأن خطة إنقاذ مالية تصل قيمتها إلى تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ضمن بنود هذه الخطة، الدعم المالي للعمال والشركات ونظم الرعاية الصحية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وهو إجراء قامت به العديد من الدول حول العالم.

بسنت أكرم حاولت أن تعرف كيف أثّر انتشار الفيروس على أعمالهم وبالتالي دخلهم في هذا التقرير.