لأول مرة من خارج الاستديو أطلت مشاركات "دنيانا" على المشاهدين عبر شاشة تطبيق ال skype والسبب وباء كورونا العالمي.

فمع انتشار هذا الوباء في مختلف أنحاء العالم وبضوء القرارات التي اتخذتها الدول للحدّ من انتشار هذا الوباء، كان هذا الخيار الوحيد أمام المشاركات.

"جميعنا في الحجر" هذا هو حال مشاركات "دنيانا" وحال ملايين الأشخاص حول العالم. وباء كورونا العالمي فرض على الناس اليوم حياة جديدة.

حاصر الوباء العالم. دول كثيرة أقفلت حدودها وأغلقت مجالها البري والبحري والجوي. مطاراتها معلقة وكذلك مؤسساتها. والحياة شبه متوقفة بإنتظار ما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة.

اجتمعت المشاركات في عالم "دنيانا" الافتراضي، تحدّثن عن يومياتهنّ في الحجر المنزلي. فكيف تمضين أوقاتهنّ في الحجر؟ وكيف كانت حياتهنّ قبل هذه الأزمة وكيف أصبحت؟

في "دنيانا" أيضا ناقشت المشاركات تأثير وباء كورونا العالمي على عمل الأفراد والمؤسسات والانعكاسات السلبية عليهم. فهل من حلول أمامهم لتجنب الخسائر المالية الكبيرة؟

حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع تعكس يوميات فئة قليلة من الناس مع هذا الوباء العالمي.

في "دنيانا" هذا الأسبوع شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر، يسرا محمد إعلامية من الكويت، منال خضر ناشطة ممثلة وثقافية من فلسطين وغيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.