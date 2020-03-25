إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

الإعلان عن إصابة ولي عرش بريطانيا بفيروس كورونا المستجد .

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ عبر الضغط هنا