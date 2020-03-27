قالت الدكتورة نجاة معلا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد الأطفال، أن الأطفال الذين كانوا يتعرضون للعنف من قبل أسرهم قبل وباء كورونا سيكونون أكثر عرضة لمزيد منه حاليا لأنهم محصورون في منازلهم. وطالبت الدكتورة نجاة حكومات الدول التي تحارب الآن فيروس كورونا بتوفير الحماية والخدمات الصحية للأطفال ، خاصة الذين يعيشون في اوضاع لصعوبة حصولهم عليهم بسبب الظروف التي يعيشون فيها حاليا.

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